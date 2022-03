„Kurskontrolle“ aus Kaarst : Start-up profitiert von Förderprogramm des Kreises

Zuversichtlich dank „accelerate_rkn“ (v.l.): Wirtschaftsförderer Robert Abts, Simon Lichte von Kurskontrolle, Kreisdirektor Dirk Brügge und Accelerator Manager Dominik Hintzen. Foto: Rhein-Kreis

Kaarst Die Firma Kurskontrolle ist fokussiert auf die Vielfalt und Qualität an Informationen bei der Bewertung von Aktien – wertvolle Unterstützung gab es jetzt durch das neue Programm „accelerate_rkn“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(NGZ) Zu den vier ersten Start-ups, die in das neue Programm „accelerate_rkn“ der Kreiswirtschaftsförderung gestartet sind, gehören der Kaarster Simon Lichte und sein Mitgründer Kornelius Dridger mit der Firma „Kurskontrolle“. Beide studierten Informatik an der Universität Paderborn und teilen seit Jahren die Leidenschaft, an innovativen Ideen und Lösungsansätzen zu arbeiten.

„Wir freuen uns, dass wir sie beim Aufbau ihres Finanztechnologie-Unternehmens an unterschiedlichen Stellen unterstützen können. Das ist ein Stück Zukunft hier bei uns“, so Kreisdirektor Dirk Brügge bei einem Treffen mit Lichte, Robert Abts, dem Leiter der Wirtschaftsförderung, und Accelerator Manager Dominik Hintzen.

Die Firma Kurskontrolle ist fokussiert auf die Vielfalt und Qualität an Informationen bei der Bewertung von Aktien. Denn das steigende Interesse an Aktieninvestments, besonders bei jüngeren Generationen, führt zu einer Flut an Meinungen und subjektiven Vorhersagen. Simon und Kornelius wollen dieses Problem lösen. Entstanden ist die Kurskontrolle-App, ein Werkzeugkoffer für die Analyse von Aktien.

Die App soll es Nutzern ermöglichen, basierend auf unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen, Investment-Entscheidungen zu treffen. Mit Hilfe von Algorithmen werden Analyse, Bewertung und Vergleich von Unternehmenskennzahlen automatisiert und die Ergebnisse angezeigt. Aktuell greift die App auf eine Bewertungsmethode eines amerikanischen Hedgefonds-Managers zurück. In Zukunft sollen weitere Methoden folgen.

Durch die Unterstützung von „accelerate_rkn“ und mit der Betreuung von Dominik Hintzen konnten Lichte und Dridger bereits einen Teil der Produktentwicklung finanzieren, Kundeninterviews führen, ihr Geschäftsmodell ausbauen und sich mit weiteren Gründerinnen und Gründern aus dem Rhein-Kreis Neuss vernetzen. „Neben all den Erkenntnissen und der Unterstützung war unser bisheriges Highlight der offizielle Launch der iOS-Version der Kurskontrolle-App im Januar“, sagt Simon Lichte.

„Die ersten vier Teams von ,accerelate_rkn‘ werden ihre Ergebnisse aus der Programmphase Ende April im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen“, kündigt Robert Abts an. Für nähere Informationen und weitere Bewerbungen steht Dominik Hintzen zur Verfügung. Seine Telefonnummer lautet 0 21 31/928 75 05, seine E-Mail-Adresse dominik.hintzen@rhein-kreis-neuss.de. Am 1. Juli startet „accelerate_rkn“ in die nächste Runde. Interessierte Gründerinnen und Gründer, die Unterstützung bei der Entwicklung ihres Start-ups benötigen, können sich bis zum 30. April bewerben. Näheres im Internet: www.innovationskreis.de.

(NGZ)