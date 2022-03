Laufen und Muskeltraining : Joggen und Muskelaufbau – so steigern Sie Ihre Muskelkraft und Leistung

Joggen und Muskelaufbau – so steigern Sie Ihre Muskelkraft und Leistung

Schneller, effektiver und länger – Joggen an der frischen Luft macht Spaß. Doch Vorsicht: Das falsche Training kann Sie Muskeln kosten. Wie Sie Muskeln beim Training aufbauen und welche Tipps Sie unbedingt beachten sollten, lesen Sie hier.

Kann man durch Joggen Muskeln aufbauen?

Es ist außerdem wichtig, die Trainingsreize korrekt zu setzen: Joggen Sie immer in der gleichen Geschwindigkeit auf der gleichen Strecke, wird die Muskulatur nur wenig angeregt. Für das Muskelwachstum ist es besser, wenn Joggingeinheiten in ihrer Intensität und Länge variiert werden. Gleichzeitig können Sie neben dem Ausdauersport noch Krafttraining betreiben.

Joggen: Ist Ausdauertraining schlecht für den Muskelaufbau?

Warum ist Krafttraining für Jogger wichtig?

Eine bessere Leistung durch eine höhere Muskelkraft

Schutz vor Verletzungen

Verbessert Bewegungsabläufe

Mehr Muskeln unterstützen die Fettverbrennung auch im Ruhezustand

Vor allem, wenn Sie Ihre eigenen Bestzeiten verbessern möchten, sollten Sie Zeit in das Krafttraining investieren. Sie können das Krafttraining an den Tagen absolvieren, an denen Sie nicht laufen. Es ist aber auch möglich, das Lauftraining mit Kraftübungen zu kombinieren. Ein bis zwei Tage pro Woche sollten Sie Ruhetage einlegen – das ist wichtig für die Regeneration der beanspruchten Muskeln.