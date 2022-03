Willkommen beim TV Traar : Bei der Flucht ist Margo der Tischtennisschläger wichtig

Der Tischtennisnachwuchs des TV Traar nimmt Margo aus der Ukraine herzlich auf. Foto: TVT

Krefeld Die 16 Jahre alte Ukrainerin flieht mit ihrer Mutter und vier Geschwistern nach Krefeld. Die Jugendlichen des TV Traar heißen sie willkommen. Der gemeinsame Sport wird so zu einer Lebenshilfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen seit Wochen. Noch einmal anders stellt sich die Situation dar, wenn man mit den Folgen direkt konfrontiert wird. So der Nachwuchs in der Tischtennisabteilung des TV Traar. Dort wurde mit der 16-jährigen Margo eine Ukrainerin, die mit ihrer Familie aus der Hauptstadt Kiew nach Krefeld flüchtete, aufgenommen, um ihrem Lieblingssport auch in Deutschland weiter nachgehen zu können.

Vier lange Tage waren Margo und ihre Mutter sowie die vier Geschwister (17, 13, 7 und 2 Jahre) von der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Krefeld unterwegs. Die Oma von Margo lebt schon seit Jahren in der Seidenweberstadt. Der Vater musste in der Ukraine zurückbleiben.

info Breitensportverein mit fast 500 Mitgliedern Der Turnverein Traar wurde 1910 gegründet und ist ein Breitensportverein. Er hat derzeit 495 Mitglieder, darunter 250 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren. Der Verein hat rund ein Dutzend verschiedene Abteilungen, zu den größten zählen Kinderturnen, Tischtennis und HipHop. Marcus Benger, Klaus Jaekel, Matthias Forstreuter und Hans Zischke bilden den Vorstand. Weitere Infos: www.tvtraar.de

In Traar fand die sechsköpfige Familie bei Bettina und Stefan Groß eine neue Heimat und ist dort überglücklich. Natürlich haben der Krieg und die Flucht – zu Fuß, mit der Bahn und mit dem Bus – Spuren hinterlassen. Deshalb war es für die Familie Groß ein Glücksfall, dass man zumindest für Margo so schnell einen Verein finden konnten, bei dem sie weiterhin Tischtennis spielen kann, so zumindest stundenweise abgelenkt ist und vor allem schnell neue Freundschaften schließen kann.

Heimatfahne und neuer Wimpel Foto: TVT

Acht Jahre lang hat Margo in Kiew im Verein Tischtennis gespielt. „Als die Familie Groß auf uns zukam, war es für uns selbstverständlich, dass sie bei uns Tischtennis spielen kann“, berichtet Marcus Benger, der Vorsitzende des TV Traar. „Wir haben sie zum Jugendtraining eingeladen, sie ist bei uns herzlich willkommen. Margo hat erzählt, dass für sie zwei Dinge wichtig gewesen sind. Neben dem Handy war es der eigene Tischtennisschläger.“

Für den Traarer Nachwuchs war das erste Treffen im Rahmen des Trainings eine äußerst emotionale Angelegenheit, schließlich hat man bislang vom Krieg nur aus den Medien gehört. Eigentlich zählen 27 Jugendliche, darunter auch drei Mädchen, im Alter von 9 und 17 Jahren zur Tischtennisjugend des TV Traar. Bei der ersten Einheit waren 18 Jugendliche vor Ort, um Margo einen herzlichen Empfang zu bereiten. Zur Begrüßung kam es für das Mädchen aus der Ukraine einen langanhaltenden, warmen Applaus. Ein Gänsehautmoment für alle Anwesenden.

TV Traar Foto: TVT

„Margo hat sich schnell mit unseren Jugendspielern verstanden und sich in Englisch unterhalten“, berichtet Benger. Vom Verein bekam die 16-Jährige ein Trikot, ein Handtuch, einen Wimpel sowie Rücksäcke voll mit Süßigkeiten für sie und ihre Geschwister. „Als Margo den Vereinswimpel überreicht bekam, war ihr die Freude in den Augen deutlich anzusehen. Unser Spruch auf dem Vereinswimpel ,In Freundschaft‘ bekommt in dieser Situation noch mal einen ganz anderen Hintergrund“, sagte Marcus Benger. Es war ein weiterer Gänsehautmoment an einem denkwürdigen Abend.

Jonas Benger, der 16-jährige Sohn des Vorsitzenden, spielte eine Stunde mit Margo Tischtennis. Einen emotionalen Höhepunkt gab es dann noch, als Margo zum Gruppenfoto die ukrainische Fahne gemeinsam mit Jonas festhielt.

„Sport soll verbinden. Solch emotionale Momente wie diese mit Margo hat es bislang bei uns noch nicht gegeben. Das wird das Leid und die schrecklichen Dinge der Kinder nicht vergessen machen, aber wenn der Sport es den Kindern für einen Augenblick etwas besser macht, dann ist es ein schöner Augenblick und vielleicht auch der wichtigste im Leben“, meint Benger.

Der TV Traar hat seinen Banner in den sozialen Medien in blau-gelb eingefärbt, passend zu den Farben der Ukraine. Der Spruch „Sport mit Freu(n)den“ war nie passender als in der heutigen Zeit.