Ehemaliges Kasernengelände in Krefeld-Forstwald : Lager für mehr als 1000 Flüchtlinge geplant

Dieses Hallen- und Zeltlager war 2016 auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Forstwald für Flüchtlinge errichtet worden. Nun soll dort erneut eine Zeltstadt entstehen. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Krefeld bereitet die Aufnahme weiterer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor. Mehr als 1000 sollen auf dem ehemaligen Kasernengelände in Forstwald untergebracht werden. Die Stadt plant auch die Herrichtung von Turnhallen. Bislang sind 970 Ukrainer nach Krefeld gekommen.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände in Forstwald soll in den nächsten Wochen mit Leichtbauhallen eine Unterkunft für mehr als 1000 Menschen aus der Ukraine entstehen. Auch fünf Turnhallen sollen zur Erstaufnahme hergerichtet werden. „Alles, worüber wir klagen mögen, erscheint klein gegen das Schicksal, das diese Menschen erleiden“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer, der am Montag die Flüchtlingsunterkunft an der Westparkstraße besucht hatte, um sich ein Bild zu machen. „Sollte Herr Putin glauben, dass er Europa mit seinen Angriffen auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine spalten kann, dann ist er einem Irrtum erlegen. Er bringt uns nur enger zusammen. Wir werden unserer Verantwortung gerecht werden.“ Die Kaserne Forstwald war schon 2016 vom Land NRW als Standort für Flüchtlinge ausgewählt worden.

Nach Angaben von Stadtdirektor Markus Schön sind bislang 970 Geflüchtete aus der Ukraine in Krefeld angekommen. Das Gros ist privat bei Familie und Freunden untergekommen, 375 Personen wurden von der Stadt untergebracht. Allein am Montag wurden 108 Neuankömmlinge erfasst, in der Mehrzahl Frauen mit Kindern, teilte die Stadt am Abend mit. Die verfügbaren Plätze in städtischen Unterkünften, Wohnungen, Hotels und Vereinsheimen seien inzwischen gut belegt. „Die Zahlen nehmen deutlich zu – und in Kürze erwarten wir auch Zuweisungen vom Land. Die Verwaltung arbeitet deshalb mit Hochdruck daran, zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen“, erklärte Markus Schön.

Am Dienstag wurde vor dem Hauptbahnhof ein Info-Point für Flüchtlinge eingerichtet. Im Lauf der Woche soll dort eine Art „Ankommenszone“ (Schön) entstehen, wo sowohl die Erfassung und Registrierung der Menschen erfolgen soll als auch die Erstversorgung mit benötigten Hilfsgütern, medizinischer Beratung, einer heißen Tasse Kaffee und erster Verpflegung. Dazu arbeitet die Stadt, wie Markus Schön ausführt, eng mit der Caritas, der Diakonie und der Bahnhofsmission zusammen. Im Fachbereich Migration und Integration, der im Cinemaxx-Gebäude seinen Sitz hat, sollen Mitarbeiter der Verwaltung die Formalitäten erledigen, damit auch der Bezug von Geldern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz möglich wird. „Es wird ein paar Tage dauern, bis sich das eingerüttelt hat, aber wir halten es für eine gute Idee, alles aus einer Hand anzubieten“, betont Markus Schön.

Die Krux bleibt jedoch die Unterbringung – zumal niemand genau prognostizieren kann, wie viele Menschen kommen. „Wir kommen nicht darum herum, auf Turnhallen zurückzugreifen, auch wenn das schwere Einschnitte beim Schul- und Vereinssport bedeutet“, sagt Meyer. Deshalb werden die Dreifachturnhalle des Berufskollegs Uerdingen, die Josef-Koerver-Halle in der Innenstadt sowie die Hallen an der Lindenstraße, der Gerberstraße und am Wehrhahnweg noch in dieser Woche für die Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet. So sollen 500 weitere Personen ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen erhalten. Parallel prüft die Stadt Standorte für Wohncontainer, etwa am Sportplatz Reepenweg in Hüls, sowie die Anmietung weiterer Wohnungen und Gewerbeimmobilien. Aus der Vielzahl privater Angebote konnten in den ersten Tagen schon 30 Wohnungen an geflüchtete Familien vermittelt werden.

Eine Entspannung der Lage sollen auch Leichtbauhallen auf dem Gelände in Forstwald bringen. Die Infrastruktur ist dort bereits vorhanden, die Stadt befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Betreibern. „Eine solche Lösung verschafft uns Luft“, erklärt der Oberbürgermeister. Er hatte Ende vergangener Woche mit seinem Amtskollegen Uwe Leuchtenberg aus Tönisvorst telefoniert und war dort auf Unterstützung gestoßen. „Diese Krise endet nicht an der Stadtgrenze. Für mich war klar: Wir machen das zusammen und lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass wir bereit sind, diesen Menschen zu helfen. Die Städte ziehen an einem Strang und unterstützen sich gegenseitig“, betont der Bürgermeister aus Krefelds Nachbarkommune.

Dass die Kommunen bei den aktuellen Herausforderungen trotzdem auch Hilfe benötigen, stellte Meyer unmissverständlich klar: „Ich will den ersten Tagen nicht über Geld reden, aber Bund und Land müssen die Kommunen ohne Wenn und Aber unterstützen. Das heißt auch, dass man uns bei der Finanzierung der Unterbringung und Versorgung nicht alleine lassen darf. Außerdem habe ich die Erwartung, dass es bald ein geordnetes Verfahren gibt und die Menschen schon an der Grenze erfasst, registriert und zugewiesen werden.“ Ohnehin dürfte klar sein, dass ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit auf Dauer nicht genug sind. Schon jetzt stellen sich Fragen nach Kinderbetreuung, Einbindung in den Schulalltag und einer etwaigen Arbeitsaufnahme. „Um gerade für die Kinder Tagesstrukturen zu schaffen und sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen, denken wir darüber nach, die Infrastruktur unserer Jugendzentren zu nutzen“, erklärt Markus Schön. Auch solche vermeintlich banalen Fragen wie die Einrichtung eines deutschen Kontos stellen sich jetzt ganz akut – hier hat die Sparkasse Krefeld ihre Unterstützung signalisiert.