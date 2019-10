Fußball-Kreisliga : Bockums Trainer Wolf muss ein Trio ersetzen

Krefeld Im Derby der Fußball-Kreisliga A bei Teutonia St. Tönis II fehlen Rex, Thommessen und Couball.

Weil die auf den Plätzen eins bis vier rangierenden Teams, nämlich Waldniel, Schiefbahn (ohne den gesperrten Routinier Kerim Gürdal und den privat verhinderten Jan-Hendrik Mettmann), Strümp und Teutonia St. Tönis II, gegen Nettetal II, Schlusslicht Dülken, VfR Fischeln II und in Hinsbeck, vor lösbaren Aufgaben stehen, rückt eine andere Partie absolut in den Blickpunkt des 13. Spieltags. Und zwar die des SV St. Tönis gegen den TSV Bockum. Beide mischen im Verfolgerfeld gut mit und trennen drei Zähler. Im Klartext: wenn die Gäste, die sich um den angeschlagenen Torjäger Philipp Alker sorgen, gewinnen, ziehen sie am sonntäglichen Kontrahenten vorbei. Trainer Andre Rogge sagt: „Für uns gibt es nach dem schlechten Start Woche für Woche nur noch richtungsweisende Spiele. Wer zu Beginn den Anschluss verpasst hat, wie wir, der muss jetzt um so mehr ranklotzen. Ist denke, es ist ein Spiel absolut auf Augenhöhe.“ Kollege Thomas Wolf von den Hausherren sieht es ähnlich und meint: „Der Gegner hat ein gute und starke Mannschaft, die ich hoch einschätze. Wir wollen an die Leistung der Vorwoche anknüpfen, weil dann alles möglich ist.“ Andre Rex und Andreas Thommessen sind auf Kegeltour und Tim Couball in Urlaub. „Der Kader ist aber groß genug. Höchstens in der Defensive könnte es Probleme geben. Aber das kriegen wir schon hin“, gibt sich Wolf selbstbewusst.

Wie geht es beim bisher enttäuschenden Aufsteiger TIV Nettetal weiter? Diese Frage stellt sich nach den Handgreiflichkeiten vergangenen Sonntag in der Halbzeit beim Spiel in Bockum, was dann den von TIV geforderten Abbruch zur Folge hatte, und vor der Auseinandersetzung mit dem VfB Uerdingen. Aber für die Rex-Elf darf das alles keine Rolle spielen. Für sie zählt nur ein Sieg, damit es in der Tabelle nicht noch weiter nach unten geht. Davon ziemlich weit entfernt ist in dieser Spielzeit der vergangene Saison bis zur letzten Sekunde zittern müssende Hülser SV. Deshalb wird die Reise zur starken Zweiten der VSF Amern selbstbewusst angetreten, auch wenn Trainer Andre Wienes personell weiter längst nicht aus dem Vollen schöpfen kann.