Juniorenfussball : B-Junioren des KFC chancenlos

Krefeld Bei den A-Junioren verliert Fischeln erneut, aber Uerdingen holt einen Zähler.

(WeFu) Die Formkurve der A-Junioren des VfR Fischeln in der Fußball-Niederrheinliga zeigt nach unten. Nach sechs Siegen in den ersten sechs Partien gab es, einschließlich der Pokalklatsche in Meerbusch, nun schon die dritte Niederlage hintereinander. Und dieses Mal sogar beim Schlusslicht FSV Duisburg, wo das Team von Trainer Ronny Kockel mit 2:4 (1:2) den Kürzeren zog. „Das war unsere bisher schlechteste Saisonleistung“, stellte der 43-Jährige hinterher auch ohne Umschweife klar. Nick Heiselmeier (43.) und Marc Knops (49.) erzielten die Tore der Grün-Weißen. Bei den Gastgebern waren Toni Markovic (11./45.+2), Melvin Ridder (46.) und Mehmut Karaca erfolgreich (71.).