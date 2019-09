Fußball-k Kreisliga A : Beim VfB Uerdingen gehen Trainer Rex die Spieler aus

Krefeld Vor der Auswärtsbegegnung beim FC Hellas stehen dem Tabellenzweiten nur ein Torwart und neun Feldspieler zur Verfügung

Für die Partie am Freitagabend in Amern sind beim TSV Bockum wegen eines München-Aufenthalts Trainer Andre Rogge und sein CoTrainer Marcel Clouth nicht da, während Marcel Fimmers, der andere Co-Trainer, ist wegen einer Hochzeit als Trauzeuge abwesend. Deswegen muss B-Juniorentrainer Andreas Vercoulen ran. Assistiert an der Seitenlinie von TSV-Manager Andre Verholt, für den das Trainergeschäft früher sein eigentliches Metier war. Nach längerer Leidenszeit wegen eines Blutergusses in der Wade scheint ein Einsatz von Neuzugang Ercan Sendag erstmals möglich. Nicht dabei ist der gesperrte Guiseppe Parvisi.

Weniger gut sind da die Nachrichten vom spielenden Personal für Trainer Stefan G. Rex vom VfB Uerdingen. Neben den Langzeitverletzten kam zuletzt noch Jonas Kremer und aktuell Kevin Schiffers dazu (Unterleibsoperation). „Ich habe vor der Partie beim kampfstarken FC Hellas Krefeld mit dem Torhüter noch genau neun Spieler aus dem eigentlichen Kader zur Verfügung. Wer aus unserer Zweiten das Rennen um den freien Platz macht, wird sich zeigen. Was meine Spieler allerdings bisher abgeliefert haben, verdient meine volle Anerkennung“, resümiert Rex das bisherige Geschehene. Der FC Hellas muss hingegen auf den gesperrten Jonas Theisen verzichten. Das ihn die vergangene Niederlage nicht umwirft, will Aufsteiger SV St. Tönis im Heimspiel der Rhenania aus Hinsbeck beweisen. Weil einen Tag vor dem Abpfiff Nils van Afferden von seinem Jakobs-Weg-Trip zurückkehrt, füllt sich der Kader weiter.

Auf dem Weg nach oben will sich der SC Schiefbahn auch beim Neuling TIV Nettetal nicht aufhalten lassen. Was aktuell beide eint: sie haben in jüngster Vergangenheit zugelegt. Nach dem wertvollen Erfolg bei Nettetal II hat der Hülser SV nun einen ganz dicken Brocken vor der Brust. Er muss zum SSV Strümp, wo der neue Trainer Lutz Krumradt ein neues schlagkräftiges Team geformt hat. „Waldniel und Strümp sind für mich die Aufstiegsfavoriten“, stellt HSV-Trainer Andre Wienes klar fest. Mit Benjamin Ermers, Carsten Tolzmann, Kevin Gräff, Leon Stirken und Julian Gröninger fehlen gleich fünf Stammkräfte. Sich gleich mit einem Treffer nach langer Leidenszeit zurückgemeldet hat sich Torjäger Matthias Dohmen. Auf ihm ruhen dann auch viele Hoffnungen der Grünhemden. Während Teutonia St. Tönis II in Waldniel und Fischeln II gegen Kaldenkirchen klare Außenseiter sind, will Viktoria Anrath gegen Union Nettetal II die mit einer Bilanz von null Punkten und 0:15 Toren aus den beiden vergangenen Partien in die Donkkampfbahn kommen, unbedingt den Bock wieder umstoßen.