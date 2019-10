Fußball-Landesliga : Torhüterwechsel erscheint möglich

Krefeld Landesliga-Schlusslicht VfR Fischeln tritt in Scherpenberg auf Asche an.

Ein gutes Drittel der Saison ist gespielt. Und Hand aufs Herz: niemand war beim VfR Fischeln davon ausgegangen, dass die neuformierte Mannschaft gleich Bäume ausreißen wird. Aber nur zwei Siege aus zwölf Partien, dazu zwei Punkteteilungen, ist doch weniger, als erhofft. Die fast logische Konsequenz: die Rote Laterne. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt schon vier Zähler, weshalb die Auswahl um Kapitän David Machnik, der seine gelb-rote Karte abgesessen hat, selbst im Falle eines Erfolges in Scherpenberg Schlusslicht bliebe. Die Aufgabe wird schwer, weil die Hausherren zuletzt auch zweimal verloren haben und beim nächsten Negativergebnis – immerhin grüßten sie auch einige Wochen als Überraschungs-Spitzenreiter – mehr und mehr in die unteren Regionen abrutschen würden. Der ungewohnte Aschenplatz könnte den VfR-Spielern zusätzliche Schwierigkeiten bereiten.

In Damian Raschka, der einst von Wacker Nordhausen zum Fischelner Oberligateam kam, und Gabriel Derikx, der an der Kölner Straße allerdings nur ein kurzes Gastspiel gab, stehen beim SV zwei Spieler im Kader – und meist auch in der Startelf –, die eine Fischelner Vergangenheit haben. Gefehlt hat bei Scherpenberg zuletzt in Maximilian Stellmach ein wichtiger Mann. „Gegner und Platzverhältnisse dort sind alles andere als angenehm“, sagt VfR-Trainer Kalli Himmelmann. „Wenn wir vernünftig auftreten, ist sicher auch was drin. Wir fahren nicht nach Scherpenberg, um die Punkte nur abzuliefern.“