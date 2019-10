Deutsche Nachwuchs Liga : In Regensburg Außenseiter

Krefeld (JH) Für die U-20 des KEV 81 geht es in der Division 1 der Deutschen Eishockey Nachwuchs Liga (DNL) nach Regensburg. Die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers spielt am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr in der Donauarena gegen die Jung-Eisbären Regensburg.

Die Gastgeber belegen derzeit punktgleich mit der Düsseldorfer EG Platz vier. Krefeld ist nach zwölf Spielen immer noch sieglos und liegt mit bislang einem Zähler am Tabellenende, was die Fragen nach dem Favoriten beantwortet.