Handball : Spielfreie HSG sucht nach Lösungen im Offensivspiel

Krefeld RP Am Samstag spielt die Deutsche Handballnationalmannschaft in Hannover gegen Kroatien. Aufgrund des Länderspieltermins pausieren die Profiligen der Liqui-Moly HBL. Darum ist auch die HSG Krefeld spielfrei.

Für die Eagles ist es eine gute Gelegenheit, sprichwörtlich mentale Wunden zu lecken, denn nach dem emotionalen ersten Saisonsieg gegen Dormagen schmerzte die 13-Tore-Klatsche in Gummersbach vor einer Woche doch sehr. „Wir haben da einfach als Team nicht unsere Leistung gebracht. Manche Jungs waren nicht bereit. Aber man muss auch sagen: Gummersbachs Torwart Matthias Puhle war einfach überragend“, analysiert Eagles-Trainer Arnar Gunnarsson.

Unter der Woche trainierte das Team intensiv, um vor allem in der Offensive mehr Lösungen zu finden und insbesondere die Außen besser einzubinden. Ob das von Erfolg gekrönt ist, wird sich am kommenden Sonntag, 3. November, um 16 Uhr zeigen, wenn der HC Elbflorenz aus Dresden zu Gast am Glockenspitz ist.