Galopp : Hein Bollow strahlt im Stadtwald

Hein Bollow ist am 5. Dezember 1920 geboren. Jockey wurde er in Hoppegarten. Im Sattel feierte er 1033 Siege, davon vier im Deutschen Derby. 13 Mal war er erfolgreichster Jockey des Jahres. Als Trainer feierte er 1661 Siege. 1988 beendete er seine Karriere. Bollow lebt in Köln.