Triathlon, Bundesliga: Starker Scott Anderson reicht dem SC Bayer 05 nicht​

Krefeld Am dritten Wettkampftag der Triathlon-Bundesliga in Verl kam die Mannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen auf den 14. Platz. Das reicht aber nicht aus, um die Abstiegsränge zu verlassen.

Neben Scott Anderson, der schon in den beiden Rennen davor startete, fuhren Cornelis und Bouke Scheltinga, Eric Cramer und Malte Prüfert mit. Für die beiden Letzteren war es das erste Rennen in der zweiten Liga. Direkt nach dem Start im Verler See konnte sich Prüfert, der ehemaliger Leistungsschwimmer ist, gemeinsam mit einigen anderen in einer kleinen Gruppe absetzen und stieg als Vierter aus dem Wasser. Ihm folgte Anderson in einer großen zweiten Gruppe. Auf dem Rad musste Prüfert dann abreißen lassen und fuhr so mit Anderson gemeinsam in der zweiten großen Gruppe mit. Cramer folgte den beiden in der dritten Gruppe, wo er sich im vorderen Mittelfeld positionierte. Dahinter kamen etwas abgeschlagen Cornelis und Bouke Scheltinga aus dem Wasser die eine schlechten Tag beim Schwimmen erwischten. Beim abschließenden Lauf hatte Anderson dann ausgezeichnete Beine und lief gemeinsam mit seiner Gruppe auf die Führenden auf, so erreichte er als 14. Athlet das Ziel, was seine bisher beste Bundesliga-Platzierung ist. Ihm folgte Eric Cramer auf Platz 52, Cornelis Scheltinga (72) und Malte Prüfert (74) von Bauchkrämpfen geplagt. Damit landet das Team auf Platz 14. In der Tageswertung, in der Gesamtwertung befindet sich das Team aktuell auf Platz 16, einem Abstiegsplatz.