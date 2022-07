Handball, Landesliga : TVW startet mit sechs neuen  Spielern in die Vorbereitung

Witzhelden Die Landesliga-Handballer verstärken ihren Kader in der Breite – und holen unter anderem Spieler aus Leichlingen, Opladen und Wermelskirchen.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren starteten die Handballer des TV Witzhelden in der vergangenen Saison wieder in der Landesliga. Die Spielzeit war eine mit Licht und Schatten. Unter dem Strich gelang der Mannschaft aus dem Höhendorf aber souverän der Klassenerhalt und das Team von Trainer Rainer Hantusch darf sich auf eine weitere Runde auf Verbandsebene freuen. „Es waren teilweise ganz tolle Leistungen dabei und dann wieder Spiele, die wir ganz schnell vergessen haben“, blickt der Coach zurück.

Ein „absolutes Highlight“ aus Sicht der Witzheldener war der 25:24-Sieg im Heimspiel gegen den späteren Meister TSV Aufderhöhe II. In der Anfangsphase der Saison eroberte der TVW damit sogar kurzzeitig die Tabellenführung. „Natürlich haben wir diese Momentaufnahme genossen, doch uns war allen klar, dass es in der Runde um andere Dinge gehen würde“, sagt Hantusch. Der frühere Bundesliga-Spieler betont: „Die schwache Phase zum Ende des Jahres und auch die ersten Wochen in 2022 waren alles andere als gut.“ Im Saisonverlauf konnte in Sascha Pauly ein erfahrener Co-Trainer gewonnen werden. Der frühere Coach der Witzheldener Frauen hatte sich zuvor eine Auszeit vom Handball genommen. Mit ihm sammelte das Team in einer starken Phase nach Karneval schließlich die entscheidenen Punkte für den Ligaverbleib.