Fussball-Testspiel : SC St. Tönis unterliegt bei Wattenscheid 09 mit 1:5

St. Tönis Der Fußball-Oberligist SC St. Tönis zeigte beim Regionalliga-Aufsteiger nur in der ersten Halbzeit eine starke Defensivleistung und verlor am Ende deutlich mit 1:5. Zwei Tage zuvor hatte der SC beim Bezirksligisten VfL Tönisberg 5:2 gewonnen.

Eine Woche der Vorbereitung liegt hinter dem SC St. Tönis. Vier Wochen bleiben Trainer Alexander Thamm noch, um den Fußball-Oberligisten so in die Spur zu bringen, dass er zum Auftakt gegen den SV Sonsbeck am 7. August möglichst optimal präpariert ist. Doch das ist gerade in diesem Übergang von einer in die nächste Oberliga-Saison mit zeitlichen Widrigkeiten verbunden, weil die Sommerpause nur zwei Wochen betrug. Daher geben sich die Urlauber sich derzeit die Klinke in die Hand. Beim SC erholen sich gerade Daud Gregery, Ioannis Alexiou und Konstantin Möllering in fremden Gefilden, Lukas Stiels kehrt heute aus dem Urlaub zurück und Brian Dollen ist erst seit wenigen Tagen wieder in der Heimat. „Wenn die einen wieder da sind, gehen die nächsten“, sagt Fußball-Obmann Werner Fuck zum aktuellen Kommen und Gehen beim spielenden Personal.