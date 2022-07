Sommertunier des RV Graf Holk Grefrath : Michel Quinders ritt fehlerfrei und schnell

Das Grefrather Sieger-Quartett (von links): Michel Quinders, Felix Christmann, Emily Optendrenk und Colin Konnen. Foto: RV Graf Holk Grefrath

Grefrath Die Grefrather gewinnen beim Smmerturnier des RV Garf Holk ihr eigenes Mannschaftsspringen der Klasse A mit Stechen. Wie es dazu kam und warum die Stimmung besonders gut war.

Der Höhepunkt beim dreitägigen Sommerturnier des RV Graf Holk Grefrath im Heitzerend war das Mannschaftsspringen. Die Freude war groß bei den Grefrathern. Ein eigenes Team stellte unter acht Teams, von denen die meisten aus dem Grefrather Springreiterlager kamen, beim Mannschaftsspringen der Klasse A mit Stechen den Sieger.

Es lief ab wie ein großer Nationenpreis, als die Teilnehmer nach und nach dran waren und sich immer wieder in der Wertung die Positionen wechselten. Sie kämpften um den Preis der Freunde und Förderer des RV Graf Holk Grefrath. Das ist eine Gemeinschaft aus einigen älteren Ehrenmitgliedern, die immer noch tatkräftig mit dem Verein verbunden sind.

Fünf Teams ritten schließlich in einem Stechen um den Sieg, weil sie ohne Abwurf blieben. Der Grefather Michel Quinders mit Brantops Glam-Rock ritt für die Mannschaft die schnellste abwurffreie Runde in 32,78 Sekunden. Am souveränen Sieg beteiligt waren auch die Grefrather Felix Christmann (Coedie), Emily Optendrenk (Jolijn) sowie Colin Konnen vom Dressur- und Springverein Kempen-St. Hubert mit Crass Clausi, einem Pferd mit internationaler und S-Erfahrung.

Anders als in den Vorjahren wurde das zugelassene Starterfeld auf einen engeren Raum begrenzt und nicht mehr die Reiter des gesamten Rheinlands eingeladen. In diesem Jahr machten sich Teilnehmer der Kreisverbände Viersen, Krefeld, Mönchengladbach, Kleve, Neuss und Heinsberg auf den Weg nach Grefrath. „Durch die Teilnehmerbeschränkung konnten in diesem Jahr alle Reiter aus dem Umland, die reiten wollten, bei uns auch starten“, sagt Astrid Greiling aus der Grefrather Turnierleitung.

Aus den Reihen des Ausrichters gab es noch weitere Siege durch Alexander Thoenes mit Quickly Up in der Springpferdeprüfung der Klasse L. Die 14-jährige Laura Lohmeier gewann mit Hero die Springprüfung der Klasse A**. Die zwölfjährige frisch gekürte Rheinische Meisterin der Children, Charlotte Boeken (RFV Hubertus Neersen-Anrath), schaffte auf Kaischa einen Sieg im M*-Springen wie auch ihr Lehrmeister Matthias Gering im M*-Punkte-Springen und in der Springpferdeprüfung Klasse M. Charlotte Boeken ist bereits zur weiteren Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften vom 22. bis 24. Juli eingeladen beim Landestrainer Holger Hetzel.