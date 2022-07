Tennis-Bundesliga : Andrea Arnaboldi erwischt einen schwarzen Tag

Krefeld Der 34 Jahre alte italienische Routinier verliert gegen den deutschen Bundesliga-Debütanten Max Rehberg und so ist der HTC Blau-Weiß Krefeld beim Meister TK Grü-Weiß Mannheim chancenlos. Schlimmer noch: Tom Schönenberg schockiert seine Mitspieler und muss in Krankenhaus.

Geld schießt keine Tore hat einst der Fußball-Trainer Otto Rehhagel behauptet, dessen These inzwischen durch vielfache Studien widerlegt worden ist. Und was im Fußball gilt, ist auch in anderen Sportarten nicht irrelevant. Entsprechend war die Rollenverteilung vor dem Gastspiel des HTC Blau-Weiß Krefeld in der Bundesliga beim TK Grün-Weiß Mannheim klar. Die Gastgeber, die mit einem ungefähr doppelt so hohen Etat ausgestattet sind wie die Gäste vom Niederrhein, stellen natürlich den stärkeren Kader. Und sie sind nicht umsonst zuletzt drei Mal in Folge Deutscher Meister geworden.

Das wurde direkt deutlich. Der bei Krefeld an Nummer vier gesetzte Andrea Arnaboldi bekam in Max Rehberg ein deutsches Talent als Gegner. Die Partie war vom Papier her auf den Kopf gestellt, der Blau-Weiße Favorit. Doch was machte der ansonsten so zuverlässige routinierte Azzurri aus dieser sich bietenden großen Chance? Nichts! Nachdem er den ersten Satz im Tiebreak verloren hatte, ließ er jeglichen Mumm und Kampfgeist vermissen. Arnaboldi war nach dem unglücklichen Satzverlust scheinbar die Lust vergangen. Er fügte sich in das eigentlich abwendbare Schicksal und verlor in zwei Sätzen. Für Rehberg war dies ein überaus gelungnes Bundesliga-Debüt.