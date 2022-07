Basketball, 1. Regionalliga : Giants-Reserve verstärkt sich mit erfahrenem Aufbauspieler

Die Leverkusener benötigten Ersatz für den nach Schwelm wechselnden Daniel Merkens (mit Ball). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Viktor Frankl-Maus ist einer von bislang drei Neuen in der Mannschaft von Basketball-Coach Karsten Schul. Die intensive Vorbereitungsphase beginnt für die Reserve der Giants Anfang August.

Trainer Karsten Schul gerät ins Schwärmen, wenn er über seine Tätigkeit in der Basketballabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen spricht. „Zum einen macht die Arbeit mit den talentierten Nachwuchsspielern enormen Spaß, zum anderen wollen wir die Aufgabe des Sprungbretts für höhere Spielklassen bieten“, sagt der Coach. Er steht vor seiner zweiten Saison bei den Giants II in der 1. Regionalliga.

Schuls Premieren-Spielzeit war ein Erfolg. Die Mannschaft qualifizierte sich nach souverän erreichtem Klassenerhalt für die Play-offs und scheiterte dort erst denkbar knapp nach drei umkämpften Partien am späteren Finalisten BSV Münsterland Baskets Wulfen. „Das waren tolle und vor allem wichtige Erfahrungen für die jungen Spieler“, betont Schul. Auch in der neuen Runde wird er wieder mit einem Team antreten, das Kräfte aus der ProA-Mannschaft, der „Dritten“ und dem Nachwuchs aus der NBBL vereinen wird. In der vergangenen Saison kamen mehr als 25 Spieler in der Reserve in der 1. Regionalliga zum Einsatz.

Die erfahrenen Akteure wie Lennard Winter, Justin Gnad, Sören Queck, Marcel Sagemöller und Benjamin Nick sollen für Stabilität sorgen. Talente wie Lennart Litera, Nino Vrencken und Joel Lungelu, die auch schon in der 2. Bundesliga Spielpraxis gesammelt haben, sollen in ihrer Entwicklung weiter unterstützt werden. Nicht mehr mit dabei sein wird Leistungsträger Nico Funk, der sein Glück in der ProB in Schwelm versucht. Auch Aufbauspieler Daniel Merkens wird sich künftig verstärkt um seine Stelle als Referendar kümmern und die Basketball-Sneaker vorerst an den Nagel hängen.

Mit Blick auf neues Personal haben Schul und Co. indes ganze Arbeit geleistet. Mit Viktor Frankl-Maus sicherte sich Leverkusen die Dienste eines höherklassig erfahrenen Aufbau- und Führungsspielers. In Rhöndorf, Bonn und in Bamberg trat er diesen Beweis bereits an. Komplettiert wird die Riege der neuen Kräfte durch Thomas Michel und Jonas Gottschalk, die beide von den RheinStars Köln unters Bayer-Kreuz wechseln. „Dazu laufen noch einige Gespräche, es kann sich also durchaus etwas tun“, sagt Schul, der im Moment lockere Trainingseinheiten anbietet.