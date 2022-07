Fussball : Plötzlich ist der VfB Uerdingen Bezirksligist

Vielleicht kann der VfB Uerdingen doch noch den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der Fall ist knifflig. Selbst die verschiedenen Instanzen der Gerichte sind sich nicht einig. Doch in wenigen Tagen muss Klarheit herrschen, welche Vereine in welcher Liga spielen. Sicher ist indes, dass der VfB und der TSV Bockum die spektakulärsten Verpflichtungen getätigt haben.

Von Werner Fuck

Rolle rückwärts im Aufstiegstrubel der Fußball-Kreisliga A. Das Bezirkssportgericht kippte nach einem Einspruch des VfB Uerdingen die Wertung des Kreissportgerichts Kempen/Krefeld. Dies hatte befunden, dass der Fischelner Spieler Sundermann in der Partie gegen den SV St. Tönis, heute SC St. Tönis, nicht in deren Zweite hätte spielen dürfen, nachdem er einige Wochen vorher in der Ersten am Ball war. Dadurch mussten die Uerdinger das Thema Aufstieg ad acta legen. Doch die nächst höhere Instanz sah das anders, wobei in Kürze eine Revision des SC St. Tönis folgen wird.

Interessant in diesem Zusammenhang: es wurde von Kennern des Paragrafenwirrwarrs festgestellt, dass im Prinzip beide Urteile richtig sein könnten, weil es eine Unklarheit in der Spielordnung gibt, die mehrere Interpretationsspielräume zulässt.

Aber egal, in welcher Liga der VfL kicken wird: in Dominik Oehlers hat er sich einen ehemaligen Viertligaspieler geangelt, der zuletzt allerdings Verletzungsprobleme hatte.

Knaller Nummer zwei wird beim TSV Bockum auflaufen. Der sicherte sich die Dienste von Timo Welky, der schon für Homberg und Fischeln am Ball war und vom Landesligisten Rather SV an den Prozessionsweg kommt. Darüber hinaus haben beide auch noch andere interessante Akteure verpflichtet. Klare Ansage von Kennern der Materie: Geht der VfB nicht vorab schon am Grünen Tisch hoch, ist er neben den Bockumern der hohe Favorit.

Während auch dem CSV Marathon Krefeld und OSV Meerbusch einiges zugetraut wird, steht der SSV Strümp, der viele Leistungsträger ziehen ließ, nicht mehr hoch im Kurs. Der FC Hellas Krefeld, Rhenania Hinsbeck und der SC Viktoria Anrath haben sich in der sogenannten Abstiegsrunde gut präsentiert. Können sie an die Leistungen anknüpfen, dürfte eine einstellige Platzierung in der Tat kein Problem sein.

Auffällig, wie viele Teams sich nur den Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben haben. Bei genauerem Hinsehen auf jeden Fall realistisch. Im Grenzland schielt keine Mannschaft ernsthaft in Richtung Aufstieg. Dies war in früheren Jahren oft anders. Aber die Mittel und Möglichkeiten sind geringer geworden.