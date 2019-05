Jugendfußball : Spannende Endspiele Tag des Jugendfußballs

Im Finale der A-Junioren streckt sich hier KFC-Torwart Julius Paris nach dem Ball. In Spiel gegen den VfR Fischeln musste er nur einmal hinter sich greifen, im Elfmeterschießen dagegen viermal. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Tönisvorst Beim Tag des Jugendfußballs auf der Jahnsportanlage in St. Tönis stand der Vormittag ganz im Zeichen der kleinsten Nachwuchskicker. Beim Bambini-Treff (bis sechs Jahre) tummelten sich, angefeuert von Eltern und Großeltern, 150 Kinder aus 15 Mannschaften auf dem grünen Rasen.

Später wurde dann in allen Altersklassen der Kreispokalsieger ausgespielt. Im Mittelpunkt standen die Endspiele der A- und B- Junioren. Während sich bei der B-Jugend der TSV Meerbusch mit 7:2 deutlich gegen den SC Bayer Uerdingen durchsetzte, verlief die Partie bei den A-Jugendlichen dramatisch. Niederrheinligist VfR Fischeln setzte sich nach Elfmeterschießen mit 5:2 gegen den Meister der Kreisleistungsklasse KFC Uerdingen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. KFC-Trainer Daniel Beine war dann auch etwas enttäuscht und sagte: „Es war ein gutes Spiel, in der ersten Halbzeit hätten wir auch 2:0 führen können. Elfmeterschießen ist wie ein Münzwurf.“ Sein Kollege Ronny Kockel vom VfR Fischeln war dagegen hocherfreut: „Der Ausgleich vor der Halbzeit war wichtig. Wir hatten sichere Elfmeterschützen. Ich freue mich, dass die Jungs sich belohnt haben.“

Zum zweiten Mal wurde in St. Tönis auch das Kreispokalfinale der Damen ausgetragen. Hier kam es zu einem Stadtduell zwischen dem TSV Kaldenkirchen und Union Nettetal. Zur Halbzeit sah Nettetal bei einer 2:0 Führung wie der sichere Sieger aus, Kaldenkirchen glich aber kurz vor dem Schlusspfiff noch zum 2:2 aus. Der Pokalsieger musste im Elfmeterschießen ermittelt werden. Hier hatten die Unionisten die besseren Schützen und mit Viktoria Kall, die zwei Strafstöße abwehrte, eine Strafstoßkillerin im Tor. Ein strahlender Union-Trainer Stefan Terporten sagte nach dem dramatischen Finale: „Das Spiel hatte Derbycharakter. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, aber Kaldenkirchen ist in der zweiten Halbzeit verdient zum Ausgleich gekommen. Weil es der erste Sieg gegen Kaldenkirchen war, werden wir heute besonders ausgiebig feiern.“