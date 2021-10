Fußball-Kreisliga B : Meier visiert mit Kempen den Aufstieg an

Das Aufgebot der 1. Mannschaft des SV Thomasstadt Kempen der Saison 2021/22. Foto: Ulbrich

Kempen Nach Jahren der Stagnation darf der SV Thomasstadt wieder ernsthaft von der Kreisliga A träumen. In seiner ersten Station als Trainer im Seniorenbereich sorgt Trainer André Meier für neuen Elan.

Der SV Thomasstadt Kempen unterlag in der 1. Runde des Kreispokals Bezirksligst TuRA Brüggen mit 1:4 (0:2). Die Niederlage fiel unterm Strich zu deutlich aus, denn der spielerisch überzeugende B-Ligist zeigte sich streckenweise auf Augenhöhe und scheiterte letztlich nur an der größeren Effektivität des Favoriten. Den Kempener Ehrentreffer zum 1:2 erzielte Luca Küppers.

Als Verlierer vom Platz zu gehen, war eine neue Erfahrung. Denn in der Meisterschaft gab es in der Gruppe 2 für die von Trainer André Meier und Co-Trainer Pascal Tepaß betreuten Thomasstädter bisher keinen ernsthaften Gegner. Die makellose Zwischenbilanz des Tabellenführers: sieben Siege aus sieben Spielen. An sich ist eine derartige Ausbeute in der Kreisliga nichts Ungewöhnliches. Das Besondere drückt sich dagegen in den Ergebnissen aus, die zu einem beeindruckenden Torverhältnis von 57:2 führten. Gleich dreimal gewann die Meier-Elf zweistellig und kassierte aus dem Spiel heraus bisher keinen Gegentreffer.

Unter Meier scheint der SV Thomasstadt nach Jahren der sportlichen Stagnation und mäßigen Platzierungen reif für die Rückkehr in die Kreisliga A zu sein, in der der ehemalige Landesligist zuletzt in der Saison 2015/16 spielte. Die Trainerlaufbahn des 35-Jährigen begann bereits vor 20 Jahren, als ihn das damalige Kempener Jugend-Vorstandsmitglied Bernd Appenzeller überredete, als Jugendlicher bereits eine Jugendmannschaft zu übernehmen. Seither trainierte Meier auch parallel zur eigenen aktiven Laufbahn, die er 2016 beim SSV Grefrath beendete, erfolgreich diverse Jugendmannschaften und war auch in der Talentförderung des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) tätig. Ein schöner Nebeneffekt der langjährigen Arbeit ist ein großes Netzwerk, das im Laufe der Zeit entstanden ist. Der so entstandene Spielerpool dürfte Meier nicht nur in Kempen, sondern auch bei zukünftigen Stationen hilfreich sein. Selbst sein 28-Jähriger Assistent Tepaß ist ein ehemaliger Schützling.