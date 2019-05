Handball : Finalspieltag in den Handball-Klassen

Oberliga

Der TV Oppum verlor am Dienstag unerwartet gegen die SG Überruhr mit 18:22 (9:13). „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Wir haben so viele Bälle verworfen“, befand Trainer Ljubomir Cutura. Am letzten Spieltag tritt der TV Oppum beim Tabellennachbarn SG Langenfeld an. „Ich erwarte ein besseres Spiel meiner Mannschaft“, sagte Cutura. Gegen die SG Überruhr trat der TVO ohne Rückraumspieler Fabian Bednarzik und Torhüter Dominik Heesen an. „Wir haben eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt. Besonders in der Abwehr standen wir sehr gut“, sagte der Coach. Allerdings leistete der TVO sich sehr viele Fehler im Angriffsspiel: „Wir haben wir so viele Bälle verworfen, so dass die Niederlage absolut verdient ist“, sagte Cutura.

Gegen die SG Langenfeld erwartet Cutura wieder ein besseres Angriffsverhalten seiner Mannschaft. „Ich bin mir sicher, dass wir so eine Chancenverwertung nicht noch einmal zeigen werden. Es wird aber eine schwere Partie gegen Langenfeld“ Angeworfen wird das Spiel am Samstag um 16.30 Uhr in der Langenfelder Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums.

TVO: Eul – van den Berg (1), Zimmer (2), Sender, Kilic (2), Walch (2), Opper, Sobierjaski, Held (7/2), Legermann (2), Küsters