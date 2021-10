Spendenaktion für Vereine in Moers : „Löwentrikots“ für Nachwuchskicker

Spendenaktion für Vereine in Moers

Moers Der Lions-Club Duisburg Hamborn spendiert Moerser Vereinen, die ein schwieriges Corona-Jahr hinter sich haben, hochwertige Trikot-Sätze. Die F-Jugend des FC Meerfeld bekam die neuen Outfits jetzt als erste überreicht.

Über ein besonderes Geschenk durften sich jetzt die F-Jugendfußballerinnen und -Fußballer des FC Moers-Meerfeld 1980 freuen. Im Namen des Lions-Clubs Duisburg Hamborn überreichte Mitglied Martin Menkhaus im Vereinsheim an der Straße Am Sportzentrum 11 Trainerin Inna Lammert für ihre 17-köpfige Mannschaft aus sieben bis acht Jahre alten Kickern 14 komplette Trikot-Sätze, bestehend aus nummerierten, mit dem Vereinsnamen bedruckten Shirts, Hosen und Stutzen mit Steg.

Der FC Moers-Meerfeld ist der erste von insgesamt fünf Moerser Vereinen, der jetzt in „Löwentrikots“ trainiert. Um Vereinen aus der Region, die ein schwieriges Corona-Jahr hinter sich haben, unter die Arme zu greifen, hat sich der Lions Club Duisburg-Hamborn, wie berichtet, eine besondere Aktion ausgedacht: Der Serviceclub sponsert für fünf Teams hochwertige Trikotsätze mit individueller Beschriftung. Vereine – ganz gleich aus welchem Bereich – können sich dafür bei der Rheinischen Post per Mail bewerben.

Wer mitmachen kann Vier der vor allem für kleine Sportvereine in Moers vorgesehenen Trikot-Spenden des Hamborner Lionsclub können noch beantragt werden. Das gilt nicht nur für Ballsportvereine und Jugendmannschaften, sondern auch für Erwachsenenabteilungen. Bewerben Die Bewerbungen dafür nimmt Moerser Lokalreaktion der Rheinischen Post unter der Mailadresse redaktion.moers@rheinische-post entgegen. Stichwort: Löwentrikot.

„Das war in der Tat nicht einfach“, bestätigte Trainerin Inna Lammert. „Zeitweise konnten wir mit den Kindern überhaupt nicht mehr trainieren, und als es dann wieder ging, mussten wir ganz strenge Schutzbedingungen einhalten.“ Und auch dann hätten einige Eltern ihre Kinder aus Angst vor Ansteckung nur zögerlich wieder zum Training gebracht.

Sie bleiben übrigens im Besitz des Vereins und werden, wie Trainerin Lammert mit einem kleinen Lächeln erklärte, „zukünftigt immer wieder an die nächsten F-Jugend-Kicker vererbt“. Die Kosten für diese und die vier weiteren geplanten Moerser Trikot-Spenden des Lions-Clubs Duisburg-Hamborn betragen 1500 Euro und stammen aus einer im Jahr 2003 vom Leo-Club Niederrhein und dem Lions-Club Duisburg-Rheinhausen in Duisburg und Moers ins Leben gerufenen alljährlichen Adventskalender-Aktion, an der sich seit 2007 auch der Lions Club Duisburg und seit 2020 als Nachfolger der aus der Aktion ausgeschiedenen Rheinhausener nun die Hamborner Lions beteiligen.