Fußball-Bezirksliga : SC Schiefbahn im Derby beim VfL Willich unter Druck

Die Saison hat gerade erst begonnen, doch beim Fußball-Bezirksligisten SC Schiefbahn geht es schon darum, einen Fehlstart zu verhindern. Deshalb darf er beim VfL Willich nicht verlieren.

(WeFu) Bereits am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga ist Derbytime: der VfL Willich erwartet den SC Schiefbahn zum ewig jungen Nachbarschaftsduell. Unterschiedlich sind dabei die Ausgangspositionen, denn die Hausherren gewannen vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt in Odenkirchen (4:2), während die Gäste mit einer 1:4-Niederlage gegen Mennrath im Gepäck die kurze Anreise, die auch mit dem Fahrrad erledigt werden könnte, in Angriff nehmen. Überhaupt scheinen die Willicher gute Frühstarter, denn vergangene Saison gab es am ersten Spieltag ein 2:2 beim SV Lürrip 10 und noch eine Spielzeit vorher gegen den selben Kontrahenten einen 4:1-Erfolg. Den letzten Vergleich gegen den VfL gewann der SCS an der heimischen Siedlerallee am 26. September 2020 nach einem turbulenten Schlagabtausch mit 3:2.