Handball : Warum Bastian Roschek nicht zur HSG kam

Krefeld Der Handballer ist in Moers geboren und hat als kleiner Junge beim TV Oppum die Sportart erlernt. Jetzt wechselt er von Leipzig zum Bundesligisten nach Hannover. Auch eine Rückkehr nach Krefeld schien kurzzeitig möglich.

In der letzten Juli-Woche begannen die Niedersachsen mit der Vorbereitung auf die am 9. September beginnende Saison 2021/22. Die Recken, so der Markenname des Klubs aus der niedersächsischen Landeshauptstadt, starten mit einem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in die neue Spielzeit.