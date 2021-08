Handball : Turnerschaft St. Tönis spielt in der Hammer-Gruppe

David von Essen, der Trainer der weiblichen A-Jugend. Foto: Stefan Brauer

St. Tönis Der Jubel über die erneute Qualifikation für die Jugend-Bundesliga Handball ist noch nicht verklungen, da werden den Mädchen der Turnerschaft Aufgaben serviert, die es wirklich in sich haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

32 Mannschaften starten im September in der weiblichen Jugend-Bundesliga Handball (JBLH). Der Deutsche Handballbund hat für die erste Saisonphase die Einteilung der Teams in acht Vierer-Staffeln vorgenommen. Diese erfolgte nach geografischen Gesichtspunkten. Die Turnerschaft St. Tönis, die sich in den beiden Entscheidungsspielen gegen den HSV Minden das letzte Ticket für die höchste Spielklasse sichern konnte, trifft in der Vorrunde auf den TV Hannover-Badenstedt, den TSV Bayer 04 Leverkusen und den Frankfurter HC.

„Das ist natürlich eine Hammergruppe, die wir erwischt haben. Viel schwerer ging es nicht“, sagt David von Essen. Der TV Hannover-Badenstedt sicherte sich in der vergangenen Saison den Deutschen Meistertitel in der B-Jugend. Der TSV Bayer 04 Leverkusen ist der schwerste Brocken. Die „Juniorelfen“, wie das Team aus Leverkusen genannt wird, wurde in Leipzig Deutscher Vizemeister und erreichte seit 2013 jedes Jahr das Final Four um die Deutsche Meisterschaft. Der Frankfurter HC ist der dritte Gegner der Turnerschaft in der Vorrunde.

Auch der Modus wurde geändert. Die Ersten und Zweiten der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Meisterrunde. Die Drittplatzierten kämpfen um den DHB-Pokal, für die Vierplatzierten ist die Saison bereits nach drei Spielen beendet. Aus den beiden zu bildenden Viererstaffeln qualifiziert sich der jeweils Erste für das Endspiel. Neben den 16 Meisterrunden-Teilnehmern qualifizieren sich auch die beiden DHB-Pokal-Finalisten für die nächste JBLH-Saison.