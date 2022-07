Vor dem Fußballstart: SV Uedesheim : Absteiger peilt direkten Wiederaufstieg an

Auf seine Tore hofft der SV Uedesheim: Nico Lingweiler. Foto: Fupa

Neuss Das Gastspiel in der Kreisliga A soll für den ehemaligen Oberligisten nur von kurzer Dauer sein. „Wir haben uns da verstärkt, wo wir Bedarf hatten“, sagt Trainer Dalibor Dobras.

Erstmals seit 2004 ist der SV Uedesheim zurück in der Kreisliga A. Ein Zustand, der möglichst nur kurz andauern soll. Trainer Dalibor Dobras peilt mit dem SVÜ den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga an.

Der große Umbruch beim SV Uedesheim blieb trotz des Abstiegs in diesem Sommer aus. Auf der Trainerposition setzt der Klub auf Konstanz und hält an Dalibor Dobras fest. Die vereinzelten Abgänge konnte Uedesheim durch Neuzugänge auffangen. Das größte Loch entstand beim Bezirksliga-Absteiger durch die Abgänge von Lirim Iberdemaj und Jerome Gruening im Tor. Diese Lücke konnte Uedesheim durch die Verpflichtung des erfahrenen Christian Piatek füllen. „Wir haben uns da verstärkt, wo wir Bedarf hatten. Unser Kader hat deutlich an Erfahrung dazugewonnen“, berichtet Trainer Dalibor Dobras.

Zu viele Gegentore kassiert, zu wenig Tore geschossen – so lassen sich die Uedesheimer Probleme der Vorsaison vereinfacht erklären. Die Neuzugänge Jean-Paul Onana und Ali Gürcali sollen die Defensive stärken. Für offensive Durchschlagskraft sind Nico Lingweiler und Markus Rychlik gekommen. Lingweiler kickte in der Vorsaison noch bei Mit-Absteiger Novesia und war dort mit 13 Treffern der beste Torschütze. Rychlik kehrt nach einem Jahr Pause zurück auf den Platz. Er spielte bis 2021 bei Gnadental und bringt Oberliga-Erfahrung (TuRU Düsseldorf) mit. „Wir müssen uns jetzt einspielen und werden Taktiken ausprobieren. Charakterlich haben wir eine gute Truppe“, so Dobras. Verzichten muss Uedesheim vorerst noch auf Patrick Wesoly und Thivaskar Pharathithasan, sie fallen nach schwereren Verletzungen aus.

Für Dobras kann es in diesem Jahr nur ein Ziel geben: der direkte Wiederaufstieg. „Wir wollen ganz oben angreifen. Unser Ziel ist es, Erster zu werden“, sagt er deutlich. Allerdings weiß auch Dobras, dass die Konkurrenz nicht schläft. In Delhoven, Grevenbroich-Süd, Rosellen, SVG Grevenbroich und sogar Aufsteiger Weißenberg gibt es einige starke Konkurrenten.