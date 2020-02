Degenfechten : Veltrup und Nagel steuern auf WM- und EM-Kurs

Krefeld Die beiden Fechter aus Krefeld belegen die vorderen Plätze der Nominierungsliste und werden wohl zu EM und WM fahren.

Die Degenfechter des Fechtclubs Krefeld dürfen sich auf große Ereignisse gefasst machen. Sie starteten so überzeugend ins neue Jahr, dass nun Europa- und Weltmeisterschafts-Teilnahmen winken. FCK-Ass Paul Veltrup hat sich einen klaren Vorsprung in der U20-Rangliste erkämpft. Beim Weltcup-Turnier im norditalienischen Udine stieß er ins Finale der besten Acht vor. Dort tummelte er sich munter unter den Weltbesten seines Jahrgangs 2001. Am Ende wurde der Grefrather nach einer denkbar knappen 14:15-Niederlage gegen den Weltranglisten-Ersten Giulio Gaetani (Italien) Siebter des Gesamtklassements.

In der höheren Altersklasse der Senioren hat Veltrup durch vordere Platzierungen in Reutlingen (Rang 14) und Frankfurt (Rang sechs) die Quote für den Heim-Weltcup in Heidenheim erreicht und setzte dort in der Vorrunde mit fünf Siegen und nur einer Niederlage bei seinem ersten Senioren-Weltcup ein Ausrufezeichen. In der zweiten Runde traf er auf den Vorjahres-Europameister der Junioren Mate Koch aus Ungarn, dem er unglücklich nach einer Zwei-Punkte-Führung und einer strittigen Obmann-Entscheidung kurz vor Ende des Gefechts doch noch unterlag. Mit Platz elf in der deutschen Senioren-Rangliste kann er seine Weltcup-Quote beim nächsten Turnier in Berlin möglicherweise verteidigen oder sogar noch verbessern.