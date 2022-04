Fechten : Das Duo Krahmer/Haugk gewinnt NRW-Titel im Fechten

Die beiden Krefelder setzten sich in der Startgemeinschaft mit Lohausen bei den Titelkämpfen mit deutlichen Erfolgen durch. Ole Veltrup konnte im Finale der U17 seinen Titel nicht verteidigen.

Auf dem Weg zurück in die „sportliche Normalität“ finden sich die jungen Degenfechter des FC Krefeld wieder gut zurecht. Die Schützlinge von Cheftrainer Lajos Csire traten in Leverkusen an. Zunächst ging es beim Degen-Pokal in der Farbenstadt um Ranglistenpunkte.