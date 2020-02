Handball-Oberliga : Bednarzik vergibt Sieg in letzter Sekunde

Krefeld Dennoch ist der Punktgewinn beim 32:32 beim Zweiten LTV Wuppertal ein großer Erfolg.

(svs) Auf den ersten Blick ist der erneute Punktgewinn bei einem Spitzenteam, 32:32 (17:12) beim LTV Wuppertal, ein weiterer großer Erfolg für den TV Oppum. Doch am Ende überwog bei den Grün-Weißen sogar die Enttäuschung. Zu dicht waren sie sogar am Sieg. Speziell die dramatische Schlussequenz hätte den Erfolg bringen sollen: Fünf Sekunden vor dem Ende glich der Tabellenzweite aus. Oppum warf in Persona Jochen Schellekens von der schnellen Mitte sofort auf das Tor. Der Versuch wurde irregulär geblockt und das bedeutete Rot für den Übeltäter und Siebenmeter für Oppum. Toptorjäger Fabian Bednarzik trat mit abgelaufener Uhr an und scheiterte. „Doch nicht nur da hätten wir gewinnen können. Wir haben noch kurz vor Schluss mit fünf Toren geführt. Da haben wir dann zu wenig Konsequent gespielt“, hadert Trainer Ljubomir Cutura. Mit der Leistung seines Teams ist er dennoch hochzufrieden. „Mit diesem Auftritt können optimistisch auf das nächste Spitzenspiel gegen Tabellenführer Wölfe Nordrhein blicken“, sagt er. Durch den Punktverlust des LTV bleibt das zweite Krefelder Team, die Adler Königshof, Zweiter.