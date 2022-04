Jugend-Fußball : Wenn der „neue Neuer“ Juve schlägt

Krefeld Rund 400 Kinder des Jahrgangs U8 und dazu 500 bis 600 Eltern, Betreuer oder interessierte Zuschauer verfolgen am Wochenende das internationale Fußball-Turnier des FC Hellas Krefeld.

Ein Spieler hat es ihm dabei besonders angetan: der Torwart von Turniersieger Schalke 04. „Der Junge hat das Finale gegen Juve fast im Alleingang gewonnen. Er hat elf hochkarätige Schüsse auf sein Tor bekommen und wirklich alles gehalten. Wenn er am Ende die richtige Körpergröße erreicht, dann wird das der neue Manuel Neuer. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Ich hab ihm das nachher auch gesagt. ‚Wenn Du 1,85 Meter wirst, dann wirst Du der nächste Neuer‘. Er schaute mich an und meinte ‚Ich will lieber der nächst Yann Sommer werden‘. Vermutlich ist er Gladbach-Fan“, erzählt er lachend.