Saison-Ausklang am Glockenspitz Fünf Spieler verlassen die HSG Krefeld

Der Stachel der Enttäuschung sitzt bei den Verantwortlichen, der Mannschaft und ihren Fans nach dem verpassten Endspiel um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga sicher noch tief. Doch nach der Niederlage am vergangenen Samstag in Oppenweiler beim Tabellenletzten der Aufstiegsrunde wollen sich die Eagles am Pfingstsamstag um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen den bereits als Aufsteiger und Drittliga-Meister feststehenden EHV Aue ordentlich verabschieden. Denn am Donnerstag waren bereits 1000 Tickets verkauft.