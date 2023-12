Handball-Teams aus Meerbusch Vorzeitige Winterpause für Lanker Handball-Mannschaften

Da ihre jeweiligen Meisterschaftsspiele am zurückliegenden Wochenende kurzfristig abgesagt wurden, befinden sich sowohl die Handball-Damen als auch die -Herren des TuS TD 07 Lank vorzeitig in der Winterpause. Die Damen hätten am Samstag gegen Adler Königshof antreten sollen. Da den Gästen verletzungs- und krankheitsbedingt aber nur sieben Spielerinnen zur Verfügung gestanden hätten, baten sie am Freitagabend um eine Spielverlegung. Die TDL-Damen stimmten zu, ein neuer Termin für das Heimspiel steht noch nicht fest.