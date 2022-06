Handball : Julia Albin aus Willich greift nach dem Titel

Julia Albin ist nicht zu halten und trifft. Foto: Heinz Spütz

Willich Die Handballerin des TV Aldekerk kämpft um die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend. Sie freut sich über die Unterstützung, will aber bei dem Turnier in Leverkusen nicht nur gewinnen.

Die in Willich lebende Julia Albin kämpft am Samstag und Sonntag mit der weiblichen A-Jugend des TV Aldekerk beim Final Four in Leverkusen um die Deutsche Meisterschaft. Für die 18-jährige Kreisläuferin ist dieses Turnier zum Abschluss ihrer Jugendzeit ein absolutes Highlight, was sie gemeinsam mit ihrer Mannschaft genießen möchte.

Der TV Aldekerk hat sich in diesem Jahr nach 2015 zum zweiten Mal für das Endturnier um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft qualifiziert. Damals standen Spielerinnen wie die Handballerin des Jahres und Nationalspielerin Alina Grijseels, Jessica Jochims, Pia Kühn, Angelina und Fabienne Huppertz sowie Lena Heimes im Kader des heutigen A-Jugend-Coaches des TSV Bayer 04 Leverkusen, der in diesem Jahr dieses Event ausrichtet.

info Drei Vereine, zwei große Erfolge Julia Albin spielte beim TV Anrath, Turnerschaft St. Tönis und TV Aldekerk. Ihre größten Erfolge sind der Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga und das Final Four um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft.

„Die Vorfreude ist enorm in unseren Reihen. Wir freuen uns, dass uns viele Freunde, Bekannte und Fans nach Leverkusen begleiten und dort natürlich unterstützen werden“, berichtet Albin. Sie trifft mit ihrer Mannschaft im ersten Halbfinale um 15 Uhr auf die HSG Blomberg-Lippe. Das Team aus Ostwestfalen gewann alle acht bisherigen Bundesliga-Spiele und erzielte in zwei Spielen mehr als 50 Tore und blieb nur in einem Spiel unter 40 Treffern. „Blomberg ist Favorit, dennoch wollen wir der HSG ein Bein stellen und das Finale erreichen“, sagt Albin selbstbewusst. „Wir werden alles geben, wir wollen das Turnier genießen. Für mich ist es der perfekte Abschluss in der Jugend.“

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Samstag um 17.30 Uhr Gastgeber Bayer Leverkusen, der seit 2013 jedes Jahr das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht hat, und der HC Erlangen gegenüber. Am Sonntag steigt dann das Spiel um Platz drei um 13 Uhr und das Finale um 15.30 Uhr.