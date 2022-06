Schwimmen : Jan Seelert gewinnt Silber und Bronze

Krefeld Damit ist er der erfolgreichste Athlet des SV Bayer Uerdingen 08, der mit fünf Mädchen und drei ungen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin am Start war.

(ths) Der SV Bayer Uerdingen 08 hat bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen nicht nur ordentlich abgeschnitten und wertvolle Erfahrungen gesammelt, sondern auch zwei Medaillen gewonnen. Jan Seelert avancierte zum Star des Teams, das mit acht Athleten – fünf Mädchen und drei Jungen – an die Spree gereist war. Seelert gewann Silber über 100 Meter Schmetterling und Bronze in derselben Disziplin über 200 Meter. Zudem erreichte er noch zwei weitere Male das Finale: über 50 Meter Schmetterling, wo er den Sprung aufs Treppchen knapp verpasste und Vierter wurde, sowie über 100 Meter Freistil, wo er auf Rang acht landete.

Fünf der acht Mädchen und Jungen nahmen erstmals an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften teil. „Sie haben sich in der kurzen Zeit, in der ich mit ihnen zusammenarbeiten darf, gut entwickelt“, sagt Trainer Jay Brenner. „Daher blicke ich positiv in die Zukunft, glaube aber, dass wir noch einiges mehr herausholen können.“ Auch Heide Holtz und Juntian Li, die das Trainer-Trio komplettierten, waren zufrieden.