CHTC profitiert von neuer Tribüne : Die große Hockey-Welt kommt nach Krefeld

Krefeld Vom 8. bis 16. Juli 2023 spielen die besten europäischen Jugendmannschaften der Jungen und Mädchen um die Europameisterschaft im Bereich der U18. Der CHTC will eine neue Tribüne errichten, die bleiben soll.

Wenn im kommenden Juli die besten Juniorenteams der Damen und Herren im Bereich U18 aus ganz Europa in Krefeld auf den Platz gehen, dann hoffen die Verantwortlichen auf weit mehr als ein olympisches „Dabeisein ist alles“. Immerhin ist Deutschland in beiden Geschlechtsgruppen der Titelverteidiger. „Die Jungs und auch die Mädels haben im vergangenen Jahr ordentlich vorgelegt. Da ist klar, dass wir nicht anstehen wollen. Die Vorrunde müssen wir überstehen und dann geht es schon um die Trophäe“, sagt CHTC-Torwart Lasse Kille. Der Jugendspieler ist bereits in der ersten Mannschaft des früheren Euorpapokalsiegers, der nach überraschendem Abstieg vor Jahresfrist unlängst den direkten Wiederaufstieg gefeiert hat, etabliert und rechnet sich gute Chancen aus, beim Turnier dabei zu sein. „Allerdings ist das als Torwart besonders schwer. Es gibt nur zwei Plätze und nur einer spielt.“

Lynn Krings, Mittelfeldspielerin der Damen, steht ebenfalls im Kader. „Auch wir sind Titelverteidigerinnen und wollen natürlich was holen“, sagt und führt mit strahlenden Augen aus: „Hier, vor all meinen Bekannten, vor Eltern und Großeltern, Europameisterin zu werden, das wäre schon ein absoluter Traum.“

Die Träume der Sportler haben die Funktionäre mit harter Arbeit vorbereitet. „Ich habe 2017 im Gespräch mit OB Meyer mal unvorsichtig gesagt, wir wollen Krefeld auf die Weltkarte bringen. Das habe ich zunächst bereut, aber nach zwei Masters, zwei Final-Four, Pro-League Spielen und jetzt eben der Europameisterschaft muss ich schon sagen: Wir haben Wort gehalten“, sagt Dirk Wellen, der Vorsitzende des CHTC. Die Voraussetzungen seien auch gut. „Mit dem zweiten Kunstrasenplatz sind wir sehr gut aufgestellt. Wir überlegen derzeit noch, was die richtige Tribünengröße ist. Aber wir wollen nun den Platz vorn an der Straße wieder als Hauptplatz nutzen und dort eine feste Tribüne installieren, die auch bleibt“, erläutert er weiter.

Der Verein wolle auch rund um das Turnier intensiv werben. „Wir wollen in Schulen gehen und so weiter, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir in den Sommerferien spielen“, sagt Hans-Werner Sartory, der Multifunktionär des Vereins, und unterhält dabei Unterstützung von Stadtdirektor Markus Schön. „Das Event passt hervorragend zu unserer 650-Jahr-Feier. Wir werden es intensiv unterstützen, auch ins Ferienprogramm aufnehmen und gern auch in der Interaktion mit Schulen unterstützen. Wir sind stolz, hier in einer Reihe mit Städten wie Valencia, Rotterdam, Dublin, Edinburgh oder Utrecht zu stehen“, verweist er auf die bisherigen Austragungsorte.