Eishockey : Pinguine-Abstieg kostet den KEV 81 viel Geld

Krefeld Die Wahlen gingen glatt über die Bühne. Aber dann wurde es auf der Jahreshauptversammlung des Krefelder EV 81 ungemütlich, denn es ging ums Geld. Der Nachwuchs erhält nichts mehr aus dem Fördertopf der DEL.

Auf der Jahreshauptversammlung des KEV 81 wurde der Vorstand wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Achim Staudt. Der 62-Jährige steht damit im fünften Jahr an der Spitze des Ausbildungsvereins. Seine beiden Mitstreiter sind Sportobmann Elmar Schmitz und Georg Giovanakis, der das Amt des zweiten Vorsitzenden und Schatzmeisters bekleidet. Staudt und Schmitz gehören dem Vorstand seit 20 Jahren an, Giovanakis rückte im Oktober 2020 kommissarisch für Udo Laue in das Gremium und wurde jetzt gewählt.