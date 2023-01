Handball SSV Gartenstadt nimmt sich Adler Königshof zum Vorbild

SSV-Trainer Jonas Ahmed kann am Samstagabend nicht nur auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans zählen, sondern, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, mit komplettem Kader in das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II gehen. „Wir haben in dieser Woche vor allem Wert auf die Abwehrarbeit gelegt, denn mit 31 geworfenen Toren im Derby bei Adler Königshof können wir zufrieden sein, aber 37 kassierte Tore sind eindeutig zu viel“, sagt der Coach des Aufsteigers. Deshalb sind gegen die Gäste einmal mehr auch Kampf, Leidenschaft und Herzblut gefordert. Aber die Gartenstädter Frauen sind erfolgshungrig, so dass ihnen eine Überraschung mit einem Heimsieg und zwei weiteren Zählern durchaus zuzutrauen ist.