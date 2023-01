Leichtathletik Neukirchen siegt auch mit 6-kg-Kugel

(WP) Als Zwischenstation sahen viele Leichtathleten die Regionalmeisterschaften LVN Mitte in den Klassen Männer, Frauen, Jugend U20, U18 und U16 in Düsseldorf. Eine Woche nach den Nordrheinmeisterschaften und zwei Wochen vor den NRW-Meisterschaften wurde viel probiert. So trat Kugelstoßer Maximilian Neukirchen mit der 6 kg schweren A-Jugend Kugel an, obwohl er als U18-Athlet immer noch das 5 Kilo Gerät nehmen dürfte. Aber auch bei der U20 siegte war er mit 15,02 Metern konkurrenzlos.

Auch Anna Keyserlingk wollte bei ihrem ersten Dreisprungwettkampf des Winters erst einmal locker hineinkommen. Hierfür verkürzte sie ihren Anlauf auf 21,50 Meter (original etwa 31 Meter). Die erzielte Siegerweite von 12,94 Metern (Bestleistung13,37 Meter) stellte sie dann auch zufrieden. „Mein Verstand sagt mir, dass diese Weite aus elf Anlaufschritten sehr gut ist. Emotional hätte ich mir schon eine 13 Meter vor dem Komma gewünscht.“

800 Meter Läuferin Hannah Odendahl lief mit 200 Metern Unterdistanz. Dort lehrte sie als Siegerin mit 26,18 Sekunden die Konkurrenz das Fürchten. In zwei Wochen wird Hannah dann über 400 Meter an den Start gehen. Langhürdler Felix Weidenhaupt testete über die 400 Meter Flachdistanz. Er gewann die U20 Klasse zwar souverän, blieb mit 50,54 Sekunden aufgrund der engen Kurven zunächst noch oberhalb der 50 Sekunden Schallgrenze.

In der U16 gewannen sowohl Theresa Ritte (W14) als auch Xenia Heinzen (W15) mit jeweils 2,70 Metern den Stabhochsprung in ihren Altersklassen. Ole Kruth lag bei der männlichen Jugend M14 mit 2,60 Metern vorne. Über 60 Meter der U18 war Benayahou David Kiangebeni in 7,24 Sekunden nicht zu schlagen. Last but not least ist Sarah Rinsch zu nennen, die über 200 Meter der Frauen in 27,66 Sekunden als Erste ins Ziel kam.