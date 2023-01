Neujahrsempfang der Eagles HSG-Chef Simon Krivec nimmt das Team deutlich in die Pflicht.

Der Vorstands-Vorsitzende Simon Krivec dankte bei seiner Begrüßung zunächst den Sponsoren für die Unterstützung des Projekts HSG: „Das ist ganz wichtig für uns, um weiter zu wachsen und unsere Marke weiter zu etablieren.“ In Richtung Trainer und Spieler nahm er kein Blatt vor dem Mund: „Was wir am Samstag in Spenge gesehen haben, können wir nicht tolerieren. Wir, da schließe ich die Sponsoren mit ein, tun alles dafür, dass wir unsere Ziele erreichen können. Daher seid ihr gefordert, die Wertschätzung, die von uns allen kommt, auf die Platte zu bringen. Ich habe mich persönlich geschämt, wie ihr am Wochenende gespielt habt. Man kann ein Spiel verlieren, aber die Art und Weise, wie man das angeht, wenn es nicht läuft, war unter aller Kanone.“ Er erwarte, dass so etwas in dieser Form nicht mehr passiere: „Ihr müsst in den kommenden Wochen zeigen, dass ihr eine Mannschaft seid. Das ist ein klarer Auftrag, dass ihr uns das wieder zeigt.“