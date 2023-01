Frauen-Handball Adler Königshof feiert Derbysieg gegen Aufsteiger SSV Gartenstadt

Auch wenn sich die Adler-Frauen in Halbzeit zwei sogar mit zweimal mit zehn Toren (28:18/29:19) absetzen konnten, gaben die Gartenstädterinnen sich nicht geschlagen. „Einsatz, Moral und Einstellung stimmten. Wir haben uns nie hängen lassen und uns selbst nach dem Zehn-Tore-Rückstand noch einmal zurück gekämpft“, lobte Ahmed seine Mannschaft. Der Aufsteiger aus Gartenstadt konnte bis zur 53. Minute bis auf fünf Tore (27:32) verkürzen. Mehr war an diesem Tag aber nicht möglich. Am Ende stand der zweite Derbysieg in dieser Saison. „Wir waren über die gesamte Spielzeit gesehen die bessere Mannschaft und haben das Spiel verdient gewonnen“, sagte Wiesehahn.