Premiere in Krefeld Weihnachtscircus legt einen rasanten Start hin

Der ist den Torres auch sicher, als sie zum Ende des Programms auf die Motorräder steigen und in den „Globe of Speed“ fahren, eine Stahlkugel, die mit Seilen an den Masten des Zelts fest gemacht ist. Zum ersten Mal zeigen sie in Krefeld, dass fünf „Riders“ gleichzeitig in der Kugel Platz haben und sich sogar soweit noch bewegen können, dass die Räder wie Bienen durch den „Globe“ summen. Einmal mehr schütteln die Zuschauer fassungslos die Köpfe. Das Finale der „Celebration“-Show ist den Bikern damit voll gelungen.