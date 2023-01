Basketball SC Bayer 05 Uerdingen wird durchgereicht

Die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen befinden sich in der Oberliga im freien Fall. Beim TuS Maccabi Düsseldorf gab es mit 61:77 die fünfte Niederlage in Folge. Durch die inzwischen sechste Saisonniederlage bleibt das Team Tabellensiebter und hat den Anschluss an die Topplätze endgültig verloren.