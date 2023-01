Fußball-Oberliga Auch Branimir Galic fällt beim SC St. Tönis monatelang aus

Als Freund von Ergebnissen der Testspiele war Thamm mit der 1:2-Niederlage gegen den A-Ligisten OSV Meerbusch sicher nicht zufrieden. Das 1:2 gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Straelen war schon eher das, was er sich vorstellt: „Da haben wir richtig gut gespielt und super dagegen gehalten.“ Positive Erkenntnisse nahm Thamm auch vom letzten Test beim SV Sonsbeck mit. Abgesehen davon, dass die Partie wie in der Meisterschaft torlos endete, zog der 39-Jährige ein zufriedenstellendes Fazit: „Das war ein flottes Spiel, in dem der Gegner in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr besaß. Wir sind gut angelaufen und haben viele Bälle erobert. Das Unentschieden war für Sonsbeck sicher glücklicher, als für uns.“ Mit Simon Kuschel, Konstantin Möllering, Brian Dollen, Luca Esposito und Daud Gergery fehlten einige Akteure aus verschiedenen Gründen. „Dafür konnten acht Spieler über 90 Minuten gehen“, meinte Thamm.