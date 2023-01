Fußball Es geht um Regeln und Respekt

Info

Am Donnerstag, dem 26. Januar beginnt im Kreis Kempen-Krefeld ein Lehrgang für neue Schiedsrichter. Die sechs Schulungsabende finden mit gleichen Inhalten in Nettetal-Lobberich und im Vereinsheim des SV Oppum statt. Die Prüfung ist am Samstag, dem 11. Februar in St. Tönis. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Anmeldungen sind noch bis 25. Januar unter https://sr-kempenkrefeld.de/werde-schiedsrichter/ möglich.