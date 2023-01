1:2 gegen Rot-Weiss Köln Damen des Crefelder HTC verlieren und feiern

Obwohl die Ausgangslage mit der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen eindeutig zugunsten der Krefelderinnen sprach, war dies beim torreichen Hallenhockey kein Selbstläufer. Doch das Team von Coach André Schiefer ging an konzentriert in die Partie und verteidigte gegen hochklassig besetzte Kölnerinnen leidenschaftlich. Schließlich benötigten die Damen aus der Domstadt, bei denen Torjägerin Pia Maertens früh verletzt ausfiel, eine Strafecke, welche Jule Fischer souverän zur Führung verwandelte (22.). Die Gastgeberinnen ließen sich davon nicht beirren und standen in der Defensive weiterhin kompakt, sodass die Teams mit diesem knappen Ergebnis in die Halbzeit gingen. Leverkusen lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:3 zurück.