3. Handball-Liga HSG Krefeld erlebt in Spenge ein Debakel

Wie schon so oft in dieser Saison erwischte die HSG auch in ihrem ersten Punktspiel des Jahres einen schlechten Start. Aber nach dem dritten Treffer von Merten Krings in der 18. Minute bestand Hoffnung, dass die Gäste im Spiel angekommen waren. Doch als kurz darauf Matija Mircic und 14 Sekunden später auch Pascal Noll jeweils eine Zweiminutenstrafe kassierten, nahm das grausame Schicksal für die Eagles seinen Lauf. Sage und schreibe mit sieben Treffern in Folge, davon drei ins leere Krefelder Tor, weil für Sven Bartmann ein sechster Feldspieler auf dem Parkett war, stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg.