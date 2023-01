30. Fußball-Hallenmasters VfR Fischeln freut sich über Platzierung und Auszeichnungen

Landesligist SC Victoria Mennrath hat beim 30. Dülkener Hallenfußballmasters seinen Titel verteidigt. Im Endspiel gewann das Team von Trainer Simon Netten, der zu den Hauptverantwortlichen für den seit langem anhaltenden Aufwärtstrend zählt, gegen Erkelenz mit 2:1. Platz drei ging an den VfR Fischeln, der sich im kleinen Finale gegen den ASV Süchteln nach Neunmeterschießen mit 5:4 (1:1) durchsetzte. Neben diesem Erfolg gab es für die Kockel-Schützlinge noch zwei weitere Erfolgserlebnisse: Leon Buschen wurde von der Jury zum besten Keeper gewählt und Amin Azouffal wurde mit elf Treffern zum besten Turniertorjäger gekürt. Im Halbfinale hatte der VfR drei Sekunden vor dem Abpfiff gegen Mennrath mit 3:4 verloren. Im anderen Halbfinale hatte Erkelenz die Süchtelner mit 8:7 nach Strafstoßschießen eliminiert. In der am 26. Februar beginnenden zweiten Saisonhälfte erwarten die Fischelner übrigens die Mennrather in der Meisterschaft an der Kölner Straße. Im Hinspiel hatte es eine 1:3-Niederlage gegeben.