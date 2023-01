Handball Turnerschaft St. Tönis fordert im Derby gegen ASV Süchteln Revanche

Die Niederlage in eigener Halle gegen den ASV Süchteln war im ersten Heimspiel der neuen Saison eine ganz bittere Pille für die Turnerschaft St. Tönis. Am Samstag kommt es um 20.15 Uhr in der Sporthalle Realschule Viersen zum Rückspiel – einem echtem Topspiel in der Verbandsliga, denn der Dritte empfängt den Spitzenreiter.