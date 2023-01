Fußball-Kreisliga A TSV Kaldenkirchen ist gespannt, wen der VfR Fischeln III aufbietet

Samstag eröffnen die Kaldenkirchener auf dem Sportplatz an der Buschstraße die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den VfR Fischeln III. Ein Gegner, wie ein Buch mit sieben Siegeln. Denn wenn die Erste des VfR ohne Spiel ist – die Saison in der Landesliga beginnt erst am 26. Februar –, tauchten zuletzt nicht selten Akteure dieser in der Dritten auf; und dann gewinnt die Elf von Trainer Sebastian Suski natürlich erheblich an Durchschlagkraft. Da wird es den TSV wohl kaum trösten, dass die Aufgaben von Meerbusch beim SC St. Tönis II und Bockum bei Amern II kaum einfacher sind.