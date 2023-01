Handball Christopher Klasmann verspricht Wiedergutmachung

Selten war das Rätselraten vor einem Heimspiel des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein so groß wie in dieser Woche. Finden die Eagles nach dem Auswärts-Debakel beim TuS Spenge (23:40) am Samstag (19 Uhr) in der Glockenspitzhalle gegen den TuS 82 Opladen zurück in die Erfolgsspur? Alleine auf dem Papier muss als Antwort ein klares Ja stehen.